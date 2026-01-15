Глава федерации бобслея России рассказал о хамском поведении украинцев на соревнованиях в Инсбруке

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал «Матч ТВ» о том, как прошли соревнования этапа Кубка Европы по скелетону в австрийском Инсбруке.

В Австрии российские скелетонисты показали отличные результаты. Владислав Семенов завоевал две золотые медали, а Даниил Романов — серебро и бронзу.

Отличное настроение было немного омрачено поведением украинской делегации.

«Были провокации со стороны украинских наших партнеров, но они были пресечены полицией. Они по‑хамски себя вели, полицейские им объяснили, что так вести себя на соревнованиях нельзя», — сказал Пегов.

Он подчеркнул, что российские спортсмены на провокации не поддавались.

Соревнования в Инсбруке стали первыми международными стартами для российских скелетонистов с 2022 года.

