Тренер призвал фигуристку Самоделкину уважительнее относится к тому, что ей дали в России

Тренер Сергей Давыдов в интервью «Газете.Ru» оценил выступления своей бывшей ученицы Софьи Самоделкиной, которая перешла в команду Казахстана.

Он указал, что его слегка покоробило высказывание спортсменки, что только в группе Рафаэля Арутюняна ее правильно научили исполнять четверные прыжки. Специалист списал это на проявление юношеского восторга — от нового тренера, новой страны.

«Просто хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России. Потому что Софью здесь научили едва ли не всему. Но в остальном — у нее классные программы, она красиво катается. Как спортсмен она большая молодец», — сказал Давыдов.

Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана в 2024 году. В России наилучшие результаты спортсменка показывала в сезоне-2021/22, когда она стала второй на юниорском первенстве и заняла четвертое место на взрослом чемпионате России. В нынешнем сезоне 18-летняя фигуристка занимала второе место на этапе Гран-при. Самоделкина планирует выступить на Олимпийских играх.

