Глава ФИФА сфотографировался с Сафоновым

Президент ФИФА Инфантино опубликовал фото с голкипером ПСЖ Сафоновым
Фото: [ФИФА]
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал в соцсетях фото с российским вратарем ПСЖ Матвеем Сафоновым.
Сафонов стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок. ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. Россиянин отразил четыре пенальти подряд, чего ранее никогда не случалось в турнирах под эгидой ФИФА.
ФИФА на своем официальном сайте поменяла фотографию к материалу о победе ПСЖ. Изначально статью возглавляло фото главного тренера парижан Луиса Энрике, теперь же там размещено победно фото команды, на котором на переднем плане Сафонов держит в руках завоеванный трофей.
Фото: [ФИФА]
После матча российского голкипера качала на руках вся команда. Принять участие в праздновании отказался только украинский защитник ПСЖ Илья Забарный.