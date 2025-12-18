Глава ФИФА сфотографировался с Сафоновым

Сафонов стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок. ПСЖ обыграл бразильский «Фламенго» в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1. Россиянин отразил четыре пенальти подряд, чего ранее никогда не случалось в турнирах под эгидой ФИФА.

ФИФА на своем официальном сайте поменяла фотографию к материалу о победе ПСЖ. Изначально статью возглавляло фото главного тренера парижан Луиса Энрике, теперь же там размещено победно фото команды, на котором на переднем плане Сафонов держит в руках завоеванный трофей.

Фото: [ ФИФА ]

После матча российского голкипера качала на руках вся команда. Принять участие в праздновании отказался только украинский защитник ПСЖ Илья Забарный.