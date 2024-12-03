Глава ФЛГР Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у Большунова

Лыжник Александр Большунов пропустит состязания в Хакасии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. Ее слова привел «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Большунов уже вылетел в Москву, где ему предстоит пройти обследование.

«Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — указала она.

До этого Большунов из-за неких проблем не сумел завершить стадию четвертьфинала спринта классическим стилем. Он принимал участие в Кубке России в Вершине Теи, которая находится на территории Республики Хакасия. По этой причине ему пришлось сняться с состязаний и отправиться на обследование.

Ранее сообщалось, что уже обозначена дата поединка-реванша между российскими боксерами Биволом и Бетербиевым. Бой состоится в Саудовской Аравии, его проведут 22 февраля следующего года.