Глава ФСБР сообщил, что у Садулаева еще есть шанс попасть на чемпионат мира

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что у двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева еще остается шанс принять участие в чемпионате мира.

Глава ФСБР рассказал в эфире «Матч ТВ», что Садулаев все еще не получил визу, но у него еще есть для этого три дня.

Также Мамиашвили сообщил, что часть российской команды уже прибыла в Загреб, где пройдут соревнования, а части пришлось поменять билеты.

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в столице Хорватии с 13 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что двукратному олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву отказали в выдаче шенгенской визы. По этой же причине он пропустил чемпионат Европы.