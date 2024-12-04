Глава IWF заявил о скором возвращении штангистов из РФ на международные турниры

Джалуд выступил на Конгрессе IWF и анонсировал разработку специальной дорожной карты по возвращению российских штангистов на мировую арену. К этому приступят уже 5 декабря. По ее итогам атлеты из РФ в 2025 году примут участие в чемпионате Европы, а также первенстве мира.

Ранее данная международная организация предложила всем тяжелоатлетам из России и Белоруссии заполнить специальные декларации в том случае, если они желают выступать в нейтральном статусе. Спортсмены посчитали неприемлемым такое предложение, после чего их не допустили к участию в Олимпиаде 2024 года, а также в ряде международных состязаний. Сейчас же ситуация должна поменяться.

Ранее сообщалось о переносе Всемирных игр дружбы, которые хотели провести в России, на неопределенное время. Изначально их планировали организовать в сентябре 2024 года. Затем их сдвинули по времени на год, а затем и вовсе отложили до особого решения. На этих состязаниях должны были быть проведены первенства по более чем 30 видам спорта.