Путин отложил проведение Всемирных игр дружбы до особого решения

Проведение Всемирных игр дружбы, запланированных на сентябрь 2024 года, отложено. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Средства, предназначенные для организации соревнований, будут направлены на поддержку спорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Всемирные игры дружбы, ранее запланированные в Москве и Екатеринбурге, откладываются на неопределенный срок. В документе, опубликованном на официальном портале правовых актов, говорится, что решение принято «в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности».

Эти соревнования должны были стать крупным событием с участием спортсменов из разных стран. Планировалось проведение состязаний более чем по 30 различным видам спорта. Однако идея проведения вызвала неоднозначную мировую реакцию. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортсменам воздержаться от участия, а Всемирное антидопинговое агентство предупредило о возможных санкциях для тех, кто нарушит его кодекс.

Параллельно указом президента предписано использовать целевые отчисления от азартных игр, ранее предназначавшиеся для организаторов Игр, для создания специального фонда. Средства из него пойдут на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку детского и массового спорта, а также национальных федераций.

Ранее в июле Путин поручил организовать этот фонд для дополнительного финансирования Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, спортивных школ и федераций. Решение также предусматривает реализацию новых форматов международных соревнований, что может стать альтернативой привычным формам взаимодействия в мировом спорте.

Таким образом, игры дружбы, которые должны были укрепить спортивные связи между странами, отложены. Но создаваемый фонд может стать ключевым инструментом в развитии отечественного спорта, предоставив дополнительную поддержку его участникам.

Ранее стало известно о том, что Мирра Андреева не приехала на турнир в Петербург из-за спонсора из США.