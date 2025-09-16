Глава Ла Лиги предложил идеи по усовершенствованию системы работы VAR
Глава Ла Лиги Тебас выступил за видеоповторы по запросам главных тренеров
Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил усовершенствовать систему работы видеопомощи арбитрам (VAR).
Функционер считает, что нужно разрешить главным тренерам запрашивать два раза за матч видеоповторы. Подобная практика используется во многих игровых видах спорта, в частности, в волейболе и хоккее.
По мнению Тебаса, новое правило устранит множество споров. Он предложил протестировать такую систему в испанской Примере.
В свое время Тебас критиковал VAR, отмечая, что эта система только множит споры вокруг судейских решений и вредит спортивной составляющей.
