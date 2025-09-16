Глава Ла Лиги предложил идеи по усовершенствованию системы работы VAR

Функционер считает, что нужно разрешить главным тренерам запрашивать два раза за матч видеоповторы. Подобная практика используется во многих игровых видах спорта, в частности, в волейболе и хоккее.

По мнению Тебаса, новое правило устранит множество споров. Он предложил протестировать такую систему в испанской Примере.

В свое время Тебас критиковал VAR, отмечая, что эта система только множит споры вокруг судейских решений и вредит спортивной составляющей.

Ранее Александр Мостовой попытался объяснить эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, получившего красную карточку в дерби с «Динамо».