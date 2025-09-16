Мостовой заступился за «футбольного человека» Станковича

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об удалении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо» (2:2).

В конце первого тайма Станкович выскочил на поле и осыпал арбитра Егора Егорова нецензурной бранью. Тренер был возмущен тем, что судья перед забитым голом «Динамо» не зафиксировал фол на полузащитнике «Спартака» Маркиньосе.

Известный футболист объяснил очередной срыв тренера его чертой характера и напомнил, что Станкович был таким же эмоциональным в бытность игроком.

При этом Мостовой уверен, что Станкович доработает в «Спартаке» как минимум до конца сезона.

«Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — все есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак»», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает восьмое место после восьми туров в РПЛ, набрав 12 очков.