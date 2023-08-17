Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в открытии гребного канала в Подмосковье

В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Попечительского совета национальной Федерации гребного слалома Сергей Лавров, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов, тренеры, спортсмены и воспитанники местной гребной секции.

«Мы сегодня, действительно, присутствуем на знаменательном событии, историческом событии, поскольку впервые канал мирового класса, отвечающий всем международным критериям и даже превосходящий их по некоторым позициям, открывается в нашей стране», — подчеркнул Сергей Лавров.

В секции гребного слалома в Богородском в настоящее время занимаются 35 ребят, многие из них имеют спортивные разряды, наши тренеры воспитали троих мастеров спорта и троих кандидатов в мастера, рассказал глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов. Времена, когда они тренировались на небольшом пруду в центре поселка, ушли в прошлое.

Первый камень в фундамент будущего спортивного сооружения был заложен в 2011 году, строительство началось позднее — в 2014-м. Основным инвестором стала компании «РусГидро».

Уже в августе в Богородском пройдет чемпионат России по гребному слалому.

Ранее сообщалось, что подмосковный Комлесхоз будет сотрудничать со старейшим вузом России.