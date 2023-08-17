Подмосковный Комлесхоз будет сотрудничать со старейшим вузом России

Соглашение о сотрудничестве подписали представители Комитета лесного хозяйства Московской области и Государственного Университетам по землеустройству.

Как отмечает курирующий Комлесхоз зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, с помощью делового партнерства с университетом создаются условия для молодежи, чтобы ребята стремились в профессию и были успешны.

В Университета по землеустройству, отметим, в этом году запущено обучение по управлению землями лесного фонда. Рассматриваются профили, связанные с лесовосстановлением и лесозащитой. В подмосковном Комлесхозе полагают, что это было бы полезно для переподготовки специалистов.

Государственный Университет по землеустройству был основан в 1779 году и является одним из лидирующих агропромышленных вузов России.

Ранее сообщалось, что в Люберецкую областную больницу поступили новые тренажеры-роботы.