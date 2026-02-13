Глава МОК Ковентри подчеркнула справедливость дисквалификации украинского скелетониста

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на встрече с журналистами высказалась о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Спортсмен был отстранен от олимпийских стартов, поскольку отказался от шлема, на котором были изображены погибшие украинские атлеты. Ковентри лично беседовала с украинцем и предлагала различные компромиссы, но Гераскевич от них отказался.

«Правила есть правила. Я думаю, они позволяют использовать самый справедливый путь по выражению себя и обеспечивают безопасность», — сказала Ковентри.

Президент страны Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы и потребовал отстранить всех российских атлетов. Сторона спортсмена направила иск в Спортивный арбитражный суд, а сам Гераскевич потребовал от МОК извиниться и передать Украине электрогенераторы для спортивных объектов.

