Глава оргкомитета ОИ-2024 Эстанге одобрил допуск россиян

Оргкомитет летних Олимпийских Игр-2024 в Париже одобрил допуск россиян на соревнования. Об этом заявил его руководитель Тони Эстанге.

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года напомнил, что в Париже будет весьма ограниченное число атлетов из России, но во французской столице им будут рады. передает Reuters.

«Эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать в Париже-2024», — заявил Эстанге.

Он подчеркнул, что оргкомитет ОИ-2024 уважает решение Международного олимпийского комитета (МОК) и полностью одобряет участие спортсменов из России в том виде, в котором они будут допущены до стартов: без гимнов, флагов своей страны и без участия россиян в командных олимпийских видах спорта.

Ранее российский пловец Климент Колесников резко осудил решение Международного комитета (МОК) допустить российских атлетов до летней Олимпиады-2024 в Париже с условием, что они будут участвовать в стартах без флага и гимна в качестве нейтральных спортсменов.