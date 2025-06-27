Глава РФС предрек появление в России футбольного Овечкина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Матч ТВ», что в России рано или поздно появится футболист, сопоставимый по своему значению для мирового спорта с Александром Овечкиным.

«При этом это должен быть не какой‑то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей», — подчеркнул Дюков.

Глава РФС отметил, что при всем уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше.

«Если в хоккей на высоком уровне играет, грубо говоря, около десяти стран, то в футболе так или иначе задействовано большинство стран мира», — сказал Дюков.

В апреле Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» 897 шайб. Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, проведет в «Вашингтоне» последний сезон по действующему контракту. При этом в «Кэпиталз» отметили, что еще не решили, будут ли предлагать ветерану новое соглашение.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри рассказала, что на исполкоме организации не обсуждался вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде. Этот вопрос значится в повестке сентябрьского исполкома МОК.