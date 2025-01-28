Глава РПЦ анонсировал возврат в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры»

В российские школы вернут предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова привел ТАСС.

Ранее Министерство образования РФ объявило о том, что со следующего учебного года в школах упраздняется предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его некому преподавать, а также нет учебников, разработанной программы и так далее. Теперь же патриарх Кирилл заявил, что РПЦ договорилась с правительством. Предмет продолжат осваивать в школах. Его будут изучать ученики с 5-го по 7-й классы.

«Предмет будут преподавать учителя истории», — указал он.

Патриарх добавил, что данный предмет очень важен для российских подростков и всего общества.

Ранее патриарх Кирилл предложил учредить в РФ новый праздник. По его мнению, День России надо отмечать 3 января, поскольку именно в эту дату отмечается годовщина переноса митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Именно тогда Москва и стала столичным городом, и центром российского государства.