Глава РЖД Белозеров избран президентом Федерации гимнастики России

Главу РЖД Олега Белозерова избрали президентом объединенной Федерации гимнастики России. Решение было принято голосованием на отчетно-выборной конференции ФСГР в Москве, сообщило «РИА Новости Спорт».

Во вторник, 1 октября, руководящие органы пяти гимнастических федераций приняли решение об объединении. В объединенную Федерацию гимнастики России вошли Федерация спортивной гимнастики, Федерация прыжков на батуте, Всероссийская федерация художественной гимнастики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Федерация спортивной акробатики.

Белозерова выдвинули на пост президента Федерации гимнастики России Федерацией спортивной гимнастики Новосибирской области. Эту кандидатуру поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Глава РЖД стал единственным кандидатом на пост главы новой федерации.

Как отметил Белозеров, гимнастика представляет собой вид спорта, который воспитывает в людях системность. Он добавил, что на этой должности сделает все, чтобы у российских спортсменов были возможности учиться и развиваться.

Белозеров родился 26 сентября 1969 года в латвийском Вентспилсе. В 1992 году заочно окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию.

В августе 2015 года стал президентом ОАО «Российские железные дороги». Благодаря его усилиям в организации произошли оптимизация расходов и сокращение административного аппарата. В 2016 году запустил внутримосковскую кольцевую пассажирскую магистраль МЦК.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, какую зарплату получает в месяц.