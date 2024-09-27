Ирина Винер назвала свою зарплату за месяц

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что минспорта России каждый месяц выплачивает ей 168 тыс. рублей. Как пишет РИА Новости Спорт, такую цифру руководитель назвал на проходящем в столице форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

Ранее стало известно, что по решению минспорта России будет создана единая Федерации гимнастики РФ. Винер в свою очередь рассказывала, что не будет баллотироваться на пост главы данного объединения.

Ранее сообщалось о том, сколько денег емежемесячно надо среднему жителю России для комфортной жизни. Это цифра оказалась заметно выше названой Ириной Винер.