Глава СБР отыскал плюсы в отстранении российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил журналистам, что во временном отстранении российских спортсменов от международных соревнований есть свои плюсы.

По его мнению, российские болельщики получили возможность познакомиться с более широким кругом спортсменов, поскольку телевидение показывает в полном объеме внутрироссийские соревнования.

«Нас чаще показывают, стали узнавать большее количество спортсменов. На Кубке мира выступают четыре-пять человек, их знали, а остальных — нет», — сказал Майгуров.

Российские биатлонисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с февраля 2022 года.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что СБР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском в отношении Международного союза биатлонистов (IBU). Позже стало известно, что IBU отказался от рассмотрения иска в ускоренном порядке.