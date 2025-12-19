IBU продолжает ставить палки в лыжи российскому биатлону: отказали в ускоренном рассмотрении дела в CAS

Также он рассказал, что СБР подал обращение в IBU по поводу допуска российских юниоров в связи с новыми рекомендациями МОК. Однако ответа по этом запросу пока не поступило.

IBU продолжает занимать наиболее русофобскую позицию среди всех международных федераций. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) согласилась рассмотреть аналогичный иск России в ускоренном порядке, и российские спортсмены уже выступают на этапах Кубка мира. Так, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева успели завоевать олимпийские лицензии в швейцарском Давосе.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отказалась подавать запрос на получение нейтрального статуса. Спортсменка готова вернуться на международные соревнования только с национальными флагом и гимном.