Глава скаутинга «Ювентуса» высоко оценил полузащитника «Локомотива» Батракова

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Ювентуса», известный в прошлом защитник Джорджио Кьеллини в разговоре с «Матч ТВ» оценил информацию о том, что полузащитником «Локомотива» и сборной России Алексеем Батраковым интересуются несколько итальянских клубов.

«Слышал, что он очень хорош, но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», — сказал Кьеллини.

20-летний Батраков проводит второй полноценный сезон за «Локомотив». В 16 матчах чемпионата и Кубка России футболист забил 12 мячей (10 — в РПЛ) и отдал три голевые передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €23 млн. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до 2029 года.

В матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА Батраков открыл счет дальним ударом. «Локомотив» победил со счетом 3:0 и вернул себе лидерство в чемпионате.