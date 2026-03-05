Глава судейского департамента заявил о том, что гол в ворота «Зенита» был отменен «по процедуре»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорд Мажич заявил в эфире «Матч ТВ», что арбитр Алексей Сухой отменил гол «Балтики» в ворота «Зенита», соблюдая установленную процедуру.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» одолел «Балтику» со счетом 1:0. Петербуржцы забили в концовке, а ранее калининградцы отличились после углового, но гол был отменен. Кевин Андраде отлично пробил в угол ворот, но после просмотра эпизода ВАР выяснилось, что форвард «Балтики» Брайан Хиль находился в офсайде и закрывал обзор голкиперу.

При этом по линиям, которые прочертил судья на ВАР Сергей Иванов очень сложно понять, действительно ли был офсайд. Мажич признал, что момент получился дискуссионным.

«У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору», — сказал Мажич.

Ранее Милорад Мажич признал ошибку Рафаэля Шафеева в матче «Локомотив» — «Пари НН».