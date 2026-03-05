В РФС признали вопиющую ошибку арбитра в матче «Локомотив» — «Пари НН»

«Локомотив» одержал победу со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ, но она оказалась нелегкой. Нижегородцы сравняли счет с пенальти. Игрок «Пари НН» Максим Шнапцев запнулся о ногу Сергея Пиняева и упал. Со стороны железнодорожника никаких действий не было.

ВАР пригласил Шафеева пересмотреть эпизод, и арбитр назначил 11-метровый.

«Здесь не должно быть пенальти. Я был очень удивлен, что система VAR сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка. Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева — он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошел контакт. Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Эпизод вызвал резкую критику со стороны абсолютно всех экспертов. Президент РПЛ заявил, что не хочет, чтобы такие пенальти били в лиге. Комментатор Константин Генич назвал 11-метровый в Черкизово «самым позорным пенальти, который я видел в РПЛ».

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возмутился судейством в кубковом матче с ЦСКА.