Глава «Зенита» упомянул 30 сребреников, говоря о будущем Сергея Семака

Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев в разговоре с РИА Новости уклонился от ответа о будущем Сергея Семака на посту главного тренера петербургского клуба.

«Хватит за тридцать сребреников пытаться раскачивать нашу лодку, — сказал Медведев.

Сергей Семак год назад продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона 2029/2030.

После 24 туров в РПЛ «Зенит» занимает второе место, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара». При этом эксперты именно «Зенит» называют главным претендентом на чемпионство, так как у питерцев более легкий календарь, а в случае равенства очков они будут иметь преимущество по личным встречам. В субботу, 12 апреля, «Зенит» разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.

В СМИ появились сообщения о гигантских премиальных игрокам «Зенита» — в €250 тыс. каждому футболисту. В клубе опровергли эту информацию.