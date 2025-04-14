«Зенит» опроверг информацию о гигантских премиальных за победу над «Краснодаром»

Футбольный клуб «Зенит» опроверг информацию о том, что игроки команды получат огромные премиальные за крупную победу над «Краснодаром» (4:1) в Российской премьер-лиге.

В клубе подчеркнули, что премиальные будут, но их размер не соответствует тем, которые были объявлены в СМИ.

Портал Sport24 сообщал, что каждый футболист «Зенита» дополнительно заработает по €250 тыс. за крупную победу над «Краснодаром». Именно победа с разницей в три и более мяча дает питерцам преимущество над «быками» в личных встречах, которое будет учитываться в случае итогового равенства очков.

После 24-го тура «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками, «Зенит» сократил отставание от южан до двух пунктов.