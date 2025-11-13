Главного тренера «Оренбурга» отстранили на две игры за оскорбление игрока «Локомотива»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов, получивший красную карточку в игре с «Локомотивом» (0:1), дисквалифицирован на два матча, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В протоколе матча было указано, что тренер был удален за преднамеренное покидание технической зоны «для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».

Под горячую руку Ахметзянова попал форвард «Локомотива» Николай Комличенко, получивший в свой адрес порцию нецензурных выражений. Член тренерского штаба «Оренбурга» Дмитрий Белоруков пояснил, что эмоции проявились из-за действий судьи Сергея Цыганка: когда Комличенко лежал на газоне, арбитр сразу дал свисток, а в аналогичном случае игрок «Оренбурга» лежал две минуты.

Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» в октябре после того, как уральцы расстались с Владимиром Слишковичем.