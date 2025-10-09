«Оренбург» определился с новым главным тренером

Ильдар Ахметзянов покинул пост главного тренера «КАМАЗа» из Набережных Челнов, чтобы возглавить клуб РПЛ.

Пресс-служба челнинского клуба опубликовала кадры прощания с командой тренерского штаба Ахметзянова. В ближайшие дни специалист должен возглавить «Оренбург», ранее расставшийся с Владимиром Слишковичем.

Карьера Ахметзянова плотно связана с «КАМАЗом». Здесь он завершал карьеру игрока, а с 2017 года входил в тренерский штаб клуба в разных должностях. В Первой лиге клуб из Набережных Челнов занимает высокое шестое место. В 13-м туре «КАМАЗ» неожиданно разгромил «Урал» со счетом 5:1.

Как сообщил журналист Сергей Ильев, новым главным тренером «КАМАЗа» станет Антон Хазов, ранее работавший в системе «Пари НН».

Сообщалось, что РПЛ признала лучшим тренером сентября Фабио Челестини из ЦСКА. Команда швейцарского специалиста лидирует в чемпионате страны.