Главного тренера «Сочи» хватил удар во время матча Кубка России

Главный тренер ФК «Сочи» Роберт Морено потерял сознание во время матча Кубка России с «Краснодаром», сообщил комментировавший игру на «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Он рассказал в эфире, что у 47-летнего специалиста скакнуло давление и Морено перенес гипертонический криз. Тренера увели в подтрибунное помещение, где оказали медицинскую помощь.

Позже ФК «Сочи» выпустил официальный релиз о состоянии здоровья Морено.

«После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углубленного обследования. По его итогам врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется», — говорится в клубном заявлении.

Отмечается, что Морено самостоятельно покинул медучреждение.

ФК «Сочи», вернувшийся в элитный дивизион, в шести матчах РПЛ набрал лишь одно очко и замыкает турнирную таблицу. В Кубке России после поражения от «Краснодара» (2:4) сочинцы занимают последнее место в группе В. В их активе два балла за победу над «Крыльями Советов» в серии пенальти.

