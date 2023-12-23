Главный ледовый каток открыли в подмосковной Ивантеевке

Настоящим новогодним подарком для жителей и гостей Ивантеевки стал ледовый каток, который открылся сегодня в городском парке культуры и отдыха. Примечательно, что вход на каток со своими коньками — бесплатный. Но если вы пришли без коньков, то здесь же в пункте проката можно арендовать необходимый инвентарь.

«Потрясающий каток! Гладкая поверхность, большая площадь. Моя младшая внучка только встала на коньки и учится кататься, и здесь есть возможность спокойно в уголке попрактиковаться, не мешая тем, кто уже уверенно стоит коньках», — поделилась местная жительница Ирина Жидкова.

Каток площадью почти полторы тысячи квадратных метров начал свою работу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Комфортная городская среда». Благодаря системе «Айс-маты» продолжительность работы катка будет увеличена до прихода положительных температур на улице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.