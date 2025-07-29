Главный тренер «Балтики» остался доволен судейством матча со «Спартаком»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Известиям» высказался о судействе Сергея Карасева в матче со «Спартаком».

Матч завершился крупной победой «Балтики» (3:0), при этом еще один гол калининградцев был отменен. «Спартак» уже в дебюте матча остался вдесятером после удаления Антона Заболотного, а в начале второго тайма красную карточку получил еще и Маркиньос.

Талалаев не стал зацикливаться на отдельных спорных эпизодах, но оценил судейство в целом.

«И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но здесь такого не было», — сказал главный тренер «Балтики».

Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» начала чемпионат с двух матчей в Москве и в обоих набрала очки: вначале сыграла вничью с «Динамо», а затем разгромила «Спартак».