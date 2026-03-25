Главный тренер «Динамо» объяснил поражение нервозностью игроков

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения в первом матче плей-офф в серии с минскими одноклубниками. Москвичи уступили в столице Белоруссии со счетом 3:1.

Специалист отметил, что матчи в Минске всегда получаются сложными.

«Молодые ощущали нервозность, но было сегодня много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч, здесь специфическая атмосфера», — отметил Козлов.

Минчане на 44-й минуте добились преимущества в три шайбы, после чего уделили внимание обороне. Козлов попытался встряхнуть команду, поменяв голкипера Владислава Подъяпольского. Москвичам удалось лишь сократить счет за три минуты до конца благодаря голу Дилана Сикьюры. В составе минского «Динамо» отличился рекордсмен КХЛ Вадим Шипачев, дважды ассистировавший партнерам.

Ранее тренер СКА Игорь Ларионов высказался о судействе в первом матче плей-офф с ЦСКА, в котором московская команда одержала победу во втором овертайме (3:2).