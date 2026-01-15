Главный тренер «Динамо» сообщил о взломе аккаунта: в его соцсети обнаружили лайки под фото Зеленского
Фото: [ФК «Динамо»]
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил о взломе своей соцсети, после того как в ней обнаружились реакции и посты, которых он не делал.
Так, спортивный юрист и агент голкипера Андрея Лунева Антон Смирнов обнаружил лайк под постом с фотографией Владимира Зеленского и подписью «Слава Украине».
«Находку» Смирнова прокомментировал директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов.
«Некоторое время назад был утерян доступ к аккаунту Ролана Гусева. Судя по тому, что стали появляться реакции и сообщения, которые он не делал и не писал, случился взлом. У Ролана и у клуба какое-то время не было доступа к аккаунту. Сейчас вроде бы удалось вернуть», — написал Симонов.
Он подчеркнул, что подобные активности не могли исходить от владельца аккаунта — это противоречит здравому смыслу.
23 декабря совет директоров московского «Динамо» утвердил Ролана Гусева в должности главного тренера до конца сезона.