Совет директоров «Динамо» доверил команду Ролану Гусеву

Гусев был исполняющим обязанности главного тренера после ухода в отставку Валерия Карпина в середине ноября. В руководстве «Динамо» шли напряженные споры по поводу кандидатуры нового тренера, и Гусев был утвержден не с первой попытки. Часть совета директоров склонялась к тому, чтобы дать возможность 48-летнему специалисту поработать самостоятельно, другая часть настаивала на том, что «Динамо» необходим специалист с большим опытом работы.

Гусев работает в тренерском штабе «Динамо» с лета 2023 года. В качестве игрока он выступал за бело-голубых с 1994 по 2001 год. После этого футболист перешел в ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

Гусев уже провел четыре матча в качестве главного тренера «Динамо». В РПЛ бело-голубые обыграли одноклубников из Махачкалы (3:0), уступили «Акрону» (1:2) и сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). В Кубке России «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1), но благодаря заделу в первом матче прошло в полуфинал Пути РПЛ турнира.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на 10-м месте в РПЛ. В 18 матчах команда набрала 21 очко.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду».