Главный тренер «Эдмонтона» не может выбрать вратаря на шестой матч финала Кубка Стэнли
Главный тренер «Эдмонтона» Кноблаух не определился с вратарем на шестой матч
Фото: [ХК «Эдмонтон Ойлерз»]
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Кноблаух заявил, что еще не определился с голкипером на шестой матч финала Кубка Стэнли.
Он рассказал, что непростой выбор будет сделан после консультаций с тренером вратарей Дастином Шварцем, ассистентами и генеральным менеджером. Оба голкипера «Эдмонтона» Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар не могут похвастаться стабильностью.
Скиннер начинал четвертый матч серии (5:4), но был заменен после того, как в первом периоде пропустил три шайбы. На пятый матч (2:5) в старте вышел Пикар.
«Флорида» ведет в серии со счетом 3-2 и в шестом матче принимает соперника на своей площадке. Матч пройдет 18 июня в 3:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело может пропустить следующий сезон по состоянию здоровья.