Главный тренер «Эдмонтона» не может выбрать вратаря на шестой матч финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Кноблаух заявил, что еще не определился с голкипером на шестой матч финала Кубка Стэнли.

Он рассказал, что непростой выбор будет сделан после консультаций с тренером вратарей Дастином Шварцем, ассистентами и генеральным менеджером. Оба голкипера «Эдмонтона» Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар не могут похвастаться стабильностью.

Скиннер начинал четвертый матч серии (5:4), но был заменен после того, как в первом периоде пропустил три шайбы. На пятый матч (2:5) в старте вышел Пикар.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-2 и в шестом матче принимает соперника на своей площадке. Матч пройдет 18 июня в 3:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело может пропустить следующий сезон по состоянию здоровья.