Звезда «Вегаса» Пьетранджело может пропустить следующий сезон

«Каждый год я слышу: „Пьетранджело ужасно измотан, его тело изношено, он не сможет играть в следующем сезоне“. И каждый год мне говорят: „Это неправда“. И каждый год он возвращается, выходит на лед, играет жестко и здорово. Один человек сказал мне, что, возможно, он не будет доступен для игры на Олимпиаде», — поделился Фридман.