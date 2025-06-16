Звезда «Вегаса» Пьетранджело может пропустить следующий сезон
Инсайдер НХЛ Фридман: защитник «Вегаса» Пьетранджело может пропустить Олимпиаду
Фото: [ХК «Вегас Голден Найтс»]
Звездный защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело может пропустить следующий сезон. Об этом рассказал инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.
В прошлом сезоне Пьетранджело из-за травмы вынужден был пропустить Турнир четырех наций.
«Каждый год я слышу: „Пьетранджело ужасно измотан, его тело изношено, он не сможет играть в следующем сезоне“. И каждый год мне говорят: „Это неправда“. И каждый год он возвращается, выходит на лед, играет жестко и здорово. Один человек сказал мне, что, возможно, он не будет доступен для игры на Олимпиаде», — поделился Фридман.
35-летний защитник провел 17 сезонов в НХЛ: 12 — за «Сент-Луис Блюз» и 5 — за «Вегас». С обоими клубами Пьетранджело выигрывал Кубок Стэнли.
В минувшем сезоне он сыграл 71 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 33 (4+29) очков.
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