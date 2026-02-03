Семак заявил о необходимости покупки еще одного форварда

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» рассказал, что клуб ищет еще одного нападающего до конца трансферного окна.

Зимой «Зенит» покинули Матео Кассьерра и Лусиано Гонду, и клуб остался с одним номинальным форвардом Александром Соболевым. Семак отметил, что на позиции девятки может сыграть и вингер Луис Энрике, но усиление в линии нападения необходимо.

«Есть недобор на эту позицию. Конечно, мы занимаемся поиском еще одного нападающего. Посмотрим, насколько получится», — сказал Семак.

В эти минуты «Зенит» проводит контрольный матч с московским «Динамо». Петербуржцы ведут после первого тайма 1:0, счет в матче открыл полузащитник Александр Ерохин.

Ранее стало известно, что «Зенит» хочет арендовать нападающего сборной Колумбии Джона Дурана.