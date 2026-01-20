Главный тренер «Краснодара» рассказал о премиальных в клубе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» ответил на вопросы о премиальных в клубе.

По его словам, за победы в отдельных матчах премиальных практически не бывает. Но вот за чемпионство предусмотрен солидный бонус, хотя и не такой большой, как у «Зенита», где он может составлять половину годовой зарплаты.

«У нас таких бонусов больших нет. Но в прошлом сезоне Сергей Николаевич Галицкий (владелец клуба. — Прим. ред.) добавил», — сказал Мусаев.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом страны. В текущем чемпионате «быки» также идут на первом месте, на один балл опережая «Зенит».

