Тренер «Краснодара» высказался о жестком противостоянии Кордобы и Мойзеса

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат» высказался о противостоянии колумбийского нападающего своего клуба Джона Кордобы и бразильского защитника ЦСКА Мойзеса.

В матче первого круга (1:1) Кордоба получил красную карточку за агрессивное поведение против Мойзеса, хотя бразилец явно преувеличил существенность контакта с соперником.

В игре второго круга (3:2) уже Мойзес досрочно покинул поле из-за двух предупреждений, причем на этот раз обвинения в симуляции можно было адресовать колумбийцу.

«Просто это война. Если игрок соперника подрисовывает и Джона удаляют, что, Джону смотреть и говорить: «Окей, я буду стоять, бейте меня»? Это латиноамериканские футболисты, два настоящих атлета, воина. Ну вот так было. В первом матче Мойзес победил, во втором — Джон», — сказал Мусаев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате набрав 40 очков. ЦСКА занимает четвертую строчку, отставая на четыре балла.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Зенит» претендуют на полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.