Главный тренер минского «Динамо» отправится с командой на выезд на фоне слухов об увольнении

Минчанам предстоит провести четыре подряд игры на выезде — с «Локомотивом», Торпедо» и «Сочи» (дважды).

СМИ сообщали, что специалист принял решение покинуть клуб в знак протеста против увольнения своего помощника Игоря Горбенко. Об увольнении Горбенко было объявлено в пятницу, 20 февраля. По данным журналиста Алексея Шевченко, к руководству приходили игроки команды и просили нечего менять, но им заявили, что решение уже принято. Также журналист обратил внимание, что не было названо ни одной причины увольнения Горбенко.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. Команда показывает результативный хоккей и занимает третье место в Западной конференции КХЛ. При этом известно о противоречиях главного тренера и генерального менеджера минского клуба Олега Антоненко. Тот, в частности, подписал нападающего Райана Спунера, хотя Квартальнов сказал, что не знает, как его использовать. Антоненко в ответ обвинил тренера в покровительстве своим родстенникам.