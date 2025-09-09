Главный тренер Португалии высказался об участии Роналду в чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес высказался о перспективах капитана команды Криштиану Роналду сыграть на чемпионате мира.

«Он играет каждый раз так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до побед. ЧМ 2026 года? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день», — сказал Мартинес.

Также специалист напомнил о значимости роли Криша в раздевалке команды.

40-летний Роналду оформил дубль в матче со сборной Армении (5:0). Всего за национальную команду нападающий провел 222 матча, в которых забил 140 мячей. Оба показателя являются рекордными для мирового футбола.

