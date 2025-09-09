Слуцкий сделал неожиданный выбор лучшей команды в истории российского футбола

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на шоу «Это футбол, брат» назвал лучшую команду в истории российского футбола.

Выбор известного специалиста удивил. Слуцкий выделил не «Спартак» или «Зенит» и даже не ЦСКА, с которым работал, а московское «Динамо» в период, когда бело-голубых тренировал Сергей Силкин.

Слуцкий назвал эту команду «потрясающей» и отметил выступавших тогда за «Динамо» Игоря Семшова, Кевина Кураньи, Александра Самедова и Александра Воронина.

Он вспомнил, что его ЦСКА тогда без шансов уступил «Динамо» со счетом 0:4.

Сергей Силкин возглавил «Динамо» в 2011 году, сменив на этом посту черногорца Миодрага Божовича. Однако, ярко начав сезон 2011/12, «Динамо» провалилось в весенней части турнира и заняло четвертое место. Чемпионом стал «Зенит», «Спартак» финишировал на второй позиции, ЦСКА — на третьей.

