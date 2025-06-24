Главный тренер ПСЖ обрушился с критикой состояния полей в США

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике раскритиковал состояние полей на клубном чемпионате мира, который проходит в США.

«Это не сравнить с европейскими стадионами. Все нормально, но мяч скачет, как кролик. Поскольку раньше это было искусственное поле, а теперь натуральное, его приходится поливать вручную. Они сделали это в перерыве, и оно высохло через 10 минут», — сказал Луис Энрике после матча ПСЖ с «Сиэтл Саундерс».

Он подчеркнул, что ФИФА должная обратить внимание на эти проблемы при подготовке к чемпионату мира. Луис Энрике также указал, что тренировочные поля в США также оказались не лучшего качества.

ПСЖ обыграл в третьем туре группового турнира «Сиэтл» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф. Победный мяч забил бывший вингер «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с клубом «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.