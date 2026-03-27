«Спартак» притормозил действующего обладателя Кубка Гагарина

В первые два периода команды сохранили свои ворота в неприкосновенности. На 43-й минуте счет открыл ярославец Георгий Иванов. Четыре минуты спустя Иван Морозов сравнял счет, а в концовке овертайма Данил Пивчулин принес победу «Спартаку».

Серия переезжает в Москву, где команды проведут следующие два матча.

«Надо сохранять спокойствие. Дальше будет тяжелее. Для меня как для тренера, задача в этой серии донести до ребят — чтобы они поверили в себя, что они могут играть против этой команды и побеждать. Они должны почувствовать эту уверенность. Каким бы сильным соперник ни был, если мы будем играть правильно, то всегда есть шанс победить», — сказал после матча главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, «Спартак» финишировал восьмым.

