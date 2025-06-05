Главный тренер сборной Франции назвал ближайшего соперника лучшей командой мира

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам в преддверии полуфинала Лиги наций УЕФА против Испании назвал соперника сильнейшей командой Европы и мира.

Сборная Испании выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию, а Францию выбила из турнира на полуфинальной стадии.

Но Дешам считает Испанию сильнейшей не только потому, что она владеет титулом, но и из-за того, что там подобрался очень сильный состав. Специалист отметил, что испанцы традиционны были хороши в контроле мяча, но теперь у них добавились новые сильные качества в атаке из-за появления быстрых игроков, таких как Ламин Ямаль и Нико Уильямс.

Франция и Испания сыграют 5 июня на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии. Победитель сыграет в финале со сборной Португалии, которая накануне обыграла Германию со счетом 2:1. Победный мяч забил 40-летний Криштиану Роналду.