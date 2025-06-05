Португалия одержала волевую победу над Германией, выйдя в финал Лиги наций

В полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Португалии по футболу одержала верх над командой Германии. Игра состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1. За событиями матча следил корреспондент сайта «Подмосковье сегодня».

В начале матча инициативу захватили немцы. На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет в пользу своей команды.

Португалия не стала отсиживаться в обороне, пошла вперед и ответила двумя забитыми голами. На 63-й минуте Франсишку Консейсау забил гол, а через пять минут победную точку в игре, отправив мяч в ворота соперника, поставил Криштиану Роналду.

Таким образом, команда Португалии успешно прошла в финал соревнования и теперь будет бороться за главный приз с победителем противостояния Испания — Франция. А Германия сразится за бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 5:0. Матч состоялся на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене вечером в субботу, 31 мая.