Главный тренер сборной Германии опасается атак Люксембурга
Тренер сборной Германии Нагельсманн: «Жду атакующей игры от Люксембурга»
Фото: [Немецкий футбольный союз]
Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн высказал ожидания от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира против Люксембурга.
Специалист предположил, что команда Люксембурга сыграет с большим акцентом на атаку.
«Не думаю, что сейчас они станут так же сильно отступать назад, как это было в прошлом матче, когда им 70 минут пришлось играть в меньшинстве», — сказал Нагельсманн.
В предыдущем матче между этими командами сборная Германии одержала убедительную победу со счетом 4:0. Игра пройдет 14 ноября в Люксембурге.
Германия лидирует в группе А с 9 очками после четырех матчей. Столько же баллов набрала команда Словакии, шесть очков у сборной Северной Ирландии. Люксембург все четыре матча в группе проиграл. Прямую путевку на чемпионат мира получит победитель группы, вторая команда отправится в стыковые матчи.
Ранее сборная Ирландии обыграла Португалию со счетом 2:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду впервые был удален в матчах за национальную команду.