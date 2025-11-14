Главный тренер сборной Германии опасается атак Люксембурга

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн высказал ожидания от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира против Люксембурга.

Специалист предположил, что команда Люксембурга сыграет с большим акцентом на атаку.

«Не думаю, что сейчас они станут так же сильно отступать назад, как это было в прошлом матче, когда им 70 минут пришлось играть в меньшинстве», — сказал Нагельсманн.

В предыдущем матче между этими командами сборная Германии одержала убедительную победу со счетом 4:0. Игра пройдет 14 ноября в Люксембурге.

Германия лидирует в группе А с 9 очками после четырех матчей. Столько же баллов набрала команда Словакии, шесть очков у сборной Северной Ирландии. Люксембург все четыре матча в группе проиграл. Прямую путевку на чемпионат мира получит победитель группы, вторая команда отправится в стыковые матчи.

Ранее сборная Ирландии обыграла Португалию со счетом 2:0. Капитан португальцев Криштиану Роналду впервые был удален в матчах за национальную команду.