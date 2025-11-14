Ирландские фанаты передразнивали Роналду «плачущим» жестом после удаления португальца

Сборная Ирландии обыграла Португалию в матче квалификации к чемпионату мира — 2:0.

Еще в первом тайме португальцев дублем прибил Трой Парротт, выступающий за голландский «АЗ Алкмаар».

На 59-й минуте Португалия осталась в меньшинстве после удаления своего капитана Криштиану Роналду. Форвард ударил локтем в спину защитника Даре О`Ши. Арбитр вначале показал знаменитому португальцу желтую карточку, а Роналду издевательским жестом призвал ирландцев утереть слезы.

Однако арбитра Гленна Нюрнберга ВАР позвал к монитору, и он изменил свое решение, предъявив Роналду прямую красную карточку. Теперь уже ирландские болельщики начали дружно копировать «плачущий» жест португальца.

Португалия, несмотря на поражение, сохранила первое место в группе F. Для прямого выхода команде Роналду необходимо дома обыграть сборную Армении.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером.