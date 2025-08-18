Главный тренер «Сочи» обрушился на судей после разгрома от «Краснодара»

«Сегодня арбитр судил только в одну сторону, поэтому сегодня было очень позорное судейство. Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки, если вспоминать карточку Марсело, ни второй, не было и фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Поэтому сложно было что‑то сделать во втором тайме», — сказал испанский специалист.

По мнению Морено, его команду просто убили во втором тайме. Особенно тренера возмутило то, что несправедливость, как он считает, творилась в матче с соперником, который силен и без судейской помощи.

В пяти турах РПЛ ФК «Сочи» набрал только одно очко и занимает предпоследнее место. Морено пообещал обязательно выбраться из этой ситуации вне зависимости от внешних обстоятельств.

После пяти туров в РПЛ лидирует «Локомотив» с 13 очками, действующий чемпион России «Краснодар» располагается на второй строчке с 12 баллами.