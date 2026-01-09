Главный тренер «Сочи» предложил установить дополнительный выходной для российских женщин

По его собственному опыту, недели было бы достаточно. Однако специалист предложил установить дополнительный выходной 30 декабря для российских женщин.

«У них всегда очень много забот и этот день в какой-то мере всегда бывает сложным. Тем, кто работает, приходится непросто, учитывая, что есть заботы по дому, вопросы с детскими садиками. Это непосредственно коснулось моих детей — у них 30-го полный рабочий день, а садики до обеда. И в этой ситуации один день пригодился бы нашим женщинам, чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году», — сказал Осинькин.

Что касается продолжительности каникул, то, по мнению тренера, сама дата Рождества подсказывает, до какого числа нужно отдыхать.

60-летний Игорь Осинькин возглавил «Сочи» в сентябре. До этого он работал в «Крыльях Советов», «Чертарово», саратовском «Соколе», «Кубани».

