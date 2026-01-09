Талалаев признался, в какой команде хотел бы работать

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал о том, в какой команде хотел бы работать.

Специалист заявил, что его планы и амбиции распространяются на команду, которая будет бороться за чемпионство. Он ответил на вопрос, может ли таким коллективом быть «Балтика».

«Я думаю, это нужно спросить у «Ростеха» и у губернатора Калининградской области. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться», — отметил Талалаев.

Калининградская команда стала главной сенсацией первой части РПЛ. После 18 туров «Балтика» занимает пятое место с 35 очками, на пять баллов отставая от лидирующего «Краснодара». В пассиве команды Талалаева лишь одно поражение на этом отрезке чемпионата.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение в «Спартак» испанца Хуана Карлоса Карседо. Он выразил недоумение от того, что российские топ-клубы не замечают успехи Талалаева в «Балтике».