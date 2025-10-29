Главный тренер ЦСКА сравнил общение с россиянами с боксом

Челестини рассказал, что его предупреждали в необходимости проникнуть в русскую душу — тогда русские будут гостеприимнее любого испанца или итальянца.

По его словам, вначале общение с россиянами напоминало бокс, швейцарскому специалисту приходилось прощупывать собеседника, смотреть, как он будет реагировать.

«По итогу парни увидели, что я приехал им помогать, и пустили меня в свой мир. Сейчас мы шутим, у всех улыбки на лицах. Ко мне все очень чутко относятся. У русских — очень искренние улыбки! Это мы — итальянцы, испанцы улыбаемся всегда и всем, но в этом есть немножко фальши. А здесь ― если человек не хочет тебе улыбаться — он не будет», — сказал Челестини.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 27 очками после 13 туров, на два балла отставая от лидирующего «Краснодара».

